Parliamo di Alzheimer a Crevalcore

Nella giornata di martedì 26 settembre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei pressi della sede di via Matteotti in zona Porta Bologna, durante il mercato settimanale, il Distretto di Pianura Ovest, in collaborazione con il Centro Disturbi Cognitivi Demenze e il Punto Unico Urp Caregiver, organizza un evento per la incontrare la cittadinanza, alla presenza di:

professionisti dei Servizi Sanitari e Sociali del Distretto

associazioni e gruppi di volontariato

Nella mattinata, oltre alla diffusione di material einformativo, saranno organizzati laboratori e attività a partecipazione libera.

