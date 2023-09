“Astor Piazzolla, musica, parole e passi” a Crevalcore

Sabato 30 settembre 2023, alle ore 21.30, presso l’Auditorium 1 Maggio, in via Caduti di via Fani 300, la ProLoco di Crevalcore ha organizzato l’evento “Astor Pizzolla musica, parole e passi”.

L’iniziativa, a cura di ART&TANGO, vede la collaborazione con:

Bruskers Guitar Duo

Claudia Franciosi – Voce

Gaetano Dolce – Violino

Ingresso € 10,00

Il ricavato della serata sarà devoluto ad EMERGENCY

L’evento è stato realizzato in collaborazione con SPI Bologna Lega di Sant’Agata Bolognese e Crevalcore, FIOM Bologna e con il patrocinio del Comune di Crevalcore.

Per informazioni:

francisco.papa@er.cgil.it

Tel: +39 366 818 1881

comune.crevalcore.bo.it