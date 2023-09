Persiceto, il programma della Fiera d’Autunno 2023

PROGRAMMA DETTAGLIATO FIERA D’AUTUNNO 2023

Giovedì 21 settembre

porta Vittoria, ore 19, inaugurazione dei lavori di restauro di Porta Vittoria alla presenza del Sindaco Lorenzo Pellegatti e di Corrado Azzollini, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Emilia Romagna;

ore 19.00, via Guardia Nazionale 7, musica dal vivo con No Smoking Trio

dalle ore 19.00, piazza Garibaldi presso il “Nido dei Gufi”, “Un’amatriciana per l’associazione Dipetto”. L’intero incasso degli spaghetti all’amatriciana (€ 7,50) e del sorbetto al limone (€ 2,00) verrà devoluto all’associazione Dipetto per progetti destinati alle donne che stanno affrontando cure oncologiche. Prenotazioni tramite messaggio al numero 338.9778916 oppure tramite e-mail ad info@igufi.it

ore 20.30, piazza del Popolo, inaugurazione della Fiera d’Autunno con apertura delle aree commerciali e dello street food; apertura dei punti ristoro “Nido dei Gufi” e “Figli della Baldoria” in piazza Garibaldi, “Maistof” in piazza del Popolo e “Accademia della Satira” in via Guardia Nazionale 7; apertura dei mercatini di artigianato artistico in corso Italia; apertura Luna Park in Parco Pettazzoni

ore 21, piazza del Popolo, “Sangio… è di moda”, sfilata di moda con presentazione collezione autunno inverno 2023-2024

Venerdì 22 settembre

ore 16 alle 19, via Pellegrini, “Nidi comunali in fiera” con iniziative dedicate ai bambini 0-3 anni: “Leggimi perché mi fa stare bene!” angolo per la lettura a cura degli operatori del Nido Nicoli formato alla lettura per bambini 0-3 anni col percorso “Nati per Leggere” (saranno a disposizione una bibliografia dedicata a questa fascia di età e diversi libri); “Il cestino dei tesori” indirizzato a bambini 0-12 mesi e gioco euristico e manipolazione per bambini 12-36 mesi, a cura degli operatori dei Nidi Cappuccini e Meraviglia (sarà presente materiale differenziato e qualche tappeto su cui fare esperienza)

ore 19, apertura delle aree commerciali e dello street food; apertura dei punti ristoro “Nido dei Gufi” e “Figli della Baldoria” in piazza Garibaldi, “Maistof” in piazza del Popolo e “Accademia della Satira” in via Guardia Nazionale 7; apertura dei mercatini di artigianato artistico in corso Italia; apertura Luna Park in Parco Pettazzoni

ore 19, via Pellegrini e Circolo Matteotti, Crescentine fritte

ore 20, La Piada, via Ungarelli 21, Forever Young in concerto

ore 20.15, Sangiò Bar D’Autore, corso Italia 158, Dj Andy-B Groove Music 70’ & Modern

ore 20.45, corso Italia 72, “Persiceto a luci rosse!”, visita guidata nell’ambito del ciclo VisitPersiceto

ore 21, piazza del Popolo, Whole Tone in concerto, trio strumentale blues/funk in collaborazione con la cantante Noemi Tommasini

ore 21, via Guardia Nazionale 7, Dj set con Mario Crippa

Sabato 23 settembre

ore 15.45, piazza Cavour, 3° Trofeo Ant Classic Car, raduno non competitivo di auto d’epoca promosso da Classic Club Vignola e Ant Modena. Saluto dell’assessore al Bilancio Massimo Jakelich e premiazione

dalle ore 16, via Pellegrini, Mercatino dei bambini (info, tel. 347.9344382)

ore 20.15, Sangiò Bar D’Autore, corso Italia 158, “Stand by me”, festa di fine estate con SimonJDeejay, Mr. Bene DJ & Robby Spartaco

ore 19, apertura delle aree commerciali e dello street food; apertura dei punti ristoro “Nido dei Gufi” e “Figli della Baldoria” in piazza Garibaldi, “Maistof” in piazza del Popolo e “Accademia della Satira” in via Guardia Nazionale 7; apertura dei mercatini di artigianato artistico in corso Italia; apertura Luna Park in Parco Pettazzoni

ore 19, via Pellegrini e Circolo Matteotti, Crescentine fritte

ore 19.45, La Piada, via Ungarelli 21, Riccardo Aldini in concerto

ore 20.15 e 21.45, via Guardia Nazionale 7, “Ma tu la sai la storia?”, spettacolo de I burattini di Loris

ore 20.30, Cartoleria Strike, piazza Garibaldi 3, “Il ponte sul mio dolore”, presentazione del libro biografico di Christina Noble

ore 21.30, piazza del Popolo, DiscoRing Night, featuring guest Mak dj – Raynold dj & Alle the Voice

Domenica 24 settembre

ore 12, apertura delle aree commerciali e dello street food; apertura dei punti ristoro “Nido dei Gufi” e “Figli della Baldoria” in piazza Garibaldi, “Maistof” in piazza del Popolo e “Accademia della Satira” in via Guardia Nazionale 7; apertura dei mercatini di artigianato artistico in corso Italia; apertura Luna Park in Parco Pettazzoni

ore 14.30, porta Garibaldi, “In bici con la storia”, percorso extraurbano dedicato alla scoperta del paesaggio antico e moderno e della centuriazione di età romana, a cura di Agen.Ter. e Fiab Terre d’acqua

dalle ore 16, via Pellegrini, Mercatino dei bambini (info, tel. 347.9344382)

ore 17.30, piazza del Popolo, “La vita è un carnevale”, presentazione del libro di Marco Caretti

ore 18, via Ungarelli 21, Truccabimbi in collaborazione con Punto Colore

ore 18.30, La Piada, via Ungarelli 21, “Il circo nella valigia”, giocoleria, equilibri, magie e tante risate a cura di Kirkos, a seguire laboratorio interattivo “Giochiamo al circo!”

ore 19, via Pellegrini e Circolo Matteotti, Crescentine fritte

ore 20.15 e 21.45, via Guardia Nazionale 7, “La valigia delle storie”, letture animate dai 3 anni a cura dell’Associazione Bugs Bunny Odv

ore 21, piazza del Popolo, spettacolo di Duilio Pizzocchi: comicità irriverente direttamente dallo storico creatore del Costipanzo Show