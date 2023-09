Podistica Persicetana: tutto pronto per domenica 17 settembre

Domenica 17 settembre sarà il grande giorno della Podistica Persicetana, infatti la società sportiva del Presidente Daniele Tarozzi ha organizzato la ventesima edizione della Maratonina del Pesco, con un percorso di 20 Km, la nona edizione della 30 Km ovvero il 2° Memorial Giancarlo Carretti e, per la gioia dei tanti camminatori, la trentottesima edizione della oramai celeberrima “Du pas par San Zvan”.

La camminata prevede la bellezza di ben 4 percorsi alternativi: 3 Km, 9 Km, 11 Km e 16 km.

Come d’abitudine il ritrovo è previsto alle ore 19.30, con partenza alle ore 20.30, presso il Palazzetto della Polisportiva Persicetana in via Muzzinello, ovviamente a San Giovanni in Persiceto.

Per quanto riguarda le iscrizioni è prevista una quota individuale di 2,50€. I gruppi possono aderire fino alla domenica precedente l’evento podistico, mentre per i singoli è consentita l’iscrizione fino all’età ore 8.30 del 17 settembre.

Per la partecipazione al 2° Memorial Giancarlo Carretti è richiesto, al momento del ritiro del pettorale, l’esibizione del certificato medico agonistico nonché del documento di identità.

Anche questo evento organizzato, e predisposto nei minimi dettagli, dalla Podistica Persicetana rappresenta l’ennesima prova di quanto è importante ed efficace l’impegno dei volontari e delle tante persone che, domenica 17, offriranno come al loro solito un servizio di grande valore per tutta la comunità di San Giovanni e non solo.

Enrico Belinelli