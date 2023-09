“Tieni in forma il tuo cuore”, dal 9 settembre via alla campagna di prevenzione

Prevenire i rischi cardiovascolari grazie agli screening e ad una corretta informazione è possibile, anzi auspicabile. Soprattutto se questa attività di educazione e formazione promuove anche corretti stili di vita e fornisce consulenze in merito, come la Regione Emilia-Romagna fa dal 2021 con l’iniziativa Tieni in forma il tuo cuore.

Realizzato in collaborazione con le Aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale e con le amministrazioni comunali delle principali città, il progetto mette a disposizione una clinica mobile attrezzata e professionisti sanitari a disposizione dei cittadini, che possono recarsi in piazza per ricevere un consulto cardiologico gratuito sulla base della valutazione dell’assetto lipidico e di alcuni parametri vitali e dello screening della fibrillazione atriale asintomatica.

Non solo: nei gazebo allestiti vicino alla clinica mobile, medici e infermieri delle cardiologie locali, nutrizionisti, operatori dei centri antifumo e medici di sanità pubblica delle Aziende sanitarie daranno vita a momenti di educazione alla prevenzione cardiovascolare, spiegando buone pratiche per vivere meglio come per esempio fare attività fisica, seguire un’alimentazione sana, evitare il fumo. Contenuti previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Il programma

La manifestazione torna nel 2023 per il terzo anno consecutivo con 11 appuntamenti nei fine settimana che vanno dal 9 settembre al 21 ottobre. Dopo il successo delle scorse edizioni, infatti, si è stabilito di renderla un appuntamento annuale, in sintonia con gli obiettivi di informazione e sensibilizzazione che si prefigge la giornata mondiale del cuore (World Heart Day), celebrata il 29 settembre di ogni anno.

Si comincia sabato 9 settembre a Ferrara, mentre il giorno successivo i professionisti sanitari saranno a disposizione dei cittadini di Cesena. Domenica 17 settembre l’iniziativa farà tappa a Forlì, prima dell’appuntamento del 23 settembre a Modena.

Sabato 30 settembre tocca a Bologna, il 1^ ottobre a Piacenza. La clinica mobile e i gazebo si sposteranno il 7 ottobre a Parma e l’8 a Imola. Il 14 ottobre appuntamento a Reggio Emilia, il giorno seguente a Rimini. L’iniziativa si conclude facendo tappa a Ravenna il 21 ottobre.

