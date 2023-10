22 ottobre: Calderara diventa “Città Gentile”

Il Movimento Italia Gentile è un progetto nato nella primavera del 2020, in piena emergenza Covid, in seguito all’uscita del libro “Biologia della Gentilezza” scritto dal biologo naturalista Daniel Lumera e dalla scienziata di Harvard Immaculata De Vivo, per diffondere il valore della gentilezza e trasformarlo in progetti concreti ad alto impatto sociale.