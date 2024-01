Anzola, arrestato due volte nel giro di 24 ore

Dopo aver ripetutamente violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie, un 49enne di origine tunisina è stato arrestato ad Anzola dell’Emilia.

Il provvedimento era stato emesso dal Gip nell’agosto 2023 a seguito della querela presentata dalla moglie 48enne, ma a gennaio 2024 l’uomo era stato denunciato per averlo violato. 10 giorni dopo, per lo stesso motivo, è stato arrestato. Tornato in libertà si è ripresentato, in evidente stato di alterazione alcolica, a casa della moglie dove è stato arrestato con l’aggiunta, agli altri provvedimenti, di un obbligo di dimora notturno nel Comune di Bologna.

Non pago, dopo poche ore è stato sorpreso all’interno dell’appartamento della moglie e arrestato nuovamente.