A Crevalcore “1523: alla volta di Pavia”

Sabato 14 e domenica 15 ottobre al Castello dei Ronchi di Crevalcore.

Parcheggio a 100 metri dalla manifestazione, entrata gratuita, servizi igienici, servizio bar e di ristorazione. Tutto all’interno di un parco alberato di 26000 metri quadri.

PROGRAMMA

Sabato 14 ottobre

Dalle ore 11:00

Adunata truppe, presentazione evento, saluti e giuramento, riunione dei Capitani, pranzo e vita da campo.

Dalle ore 14:00 – alle 15:00

presentazione libro “Le avventure del Capitano Madera. 1525 l’assedio di Pavia” scritto e illustrato da Massimo Tridari (Virginia Edizioni).

Dalle ore 15:30 – alle 17:00

Addestramento picche, addestramento fanterie.

Dalle ore 16:00

“SEI IN TEMPO!!!!!”

PER PROVARE, PER SCOPRIRE, PER CONOSCERE

ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO ALLA SCHERMA PER I PIU PICCOLI

TENUTA DA ISTRUTTORE NAZIONALE F.I.S.

Dalle ore 17:30 – alle 18:30

“LE ARMI DEL DIAVOLO”

DIMOSTRAZIONI CON ARTIGLIERIE E ARCHIBUGI

Dalle ore 18:30

RADUNO DELLE TRUPPE

CHIUSURA DELLA GIORNATA

CENA, ATTIVITA’ SERALI E SOCIALITA’

Dalle ore 21:30

PRIMA EDIZIONE DELLA GRANDE DISFIDA

“LA CATTURA DEL RE!!!”

EVENTO GOLIARDICO DEI RIEVOCATORI

DOMENICA 15 OTTOBRE

Dalle ore 10:00

APERTURA ACCAMPAMENTO E INIZIO ATTIVITA’

Dalle ore 11:00 – alle 12:30

ADDESTRAMENTO FANTERIA

PICCHE, ARMATI LEGGERI E PESANTI, ARMI IN ASTA

Dalle ore 14:30

“SEI IN TEMPO!!!!!”

PER PROVARE, PER SCOPRIRE, PER CONOSCERE

ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO ALLA SCHERMA PER I PIU PICCOLI

TENUTA DA ISTRUTTORE NAZIONALE F.I.S.

Dalle ore 14:30 – alle 17:30

“IL GIOCO DELLE PARTI”

SIMULAZIONI DI GIOCHI D’ALLENAMENTO DEGLI ARMATI E DELLE SALMERIE

Dalle ore 18:00

RADUNO DELLE TRUPPE,SALUTI E CHIUSURA DELL’EVENTO