“Io non rischio” a Persiceto

La campagna nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” tocca anche il comune di Persiceto con due giorni di iniziative, promosse dall’Associazione Volontari Protezione Civile di Persiceto con il patrocinio del Comune, che si pongono l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle attività di prevenzione e gestione del rischio sul territorio. L’appuntamento è in Piazza del Popolo, dove, dalle ore 9 alle 18 di sabato 14 e domenica 15 ottobre, sarà allestito un punto informativo per scoprire come ciascun cittadino può contribuire a ridurre rischi come alluvione, terremoto, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

Oltre al punto informativo, anche quest’anno sarà possibile seguire l’iniziativa sulla pagina Facebook dedicata

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci- Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

Ufficio stampa Comune Persiceto