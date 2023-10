Il Sindaco di Calderara sugli avvistamenti del presunto furgone bianco

Bene non sottovalutare mai nulla, ed anzi l’Arma ha rafforzato pure i controlli, ma ad oggi (da ultimo la catena di Sant’Antonio che sta girando sulle chat watthapp con la foto di un uomo con maschera) la vicenda, in assenza di riscontri, sta assumendo contorni però piuttosto fumosi.

Ad oggi non c’è nessun riscontro, né nel nostro territorio né negli altri Comuni presuntamente interessati. Peraltro al momento risultano essere esclusivamente delle segnalazioni, nulla di più, e comunque tutte vagliate.

I carabinieri di Calderara, che ringrazio, sono stati informati da me di queste segnalazioni da diverse settimane.

Dato il tam tam che si sta scatenando sui social e sulle chat sul presunto furgone bianco il cui conducente proverebbe a sottrarre dei bambini, occorre fare questa precisazione per evitare la psicosi che si sta scatenando. Psicosi che da genitore comprendo, ma che necessita di essere ricondotta alla realtà dei fatti con razionalità.

Ripeto, bene non sottovalutare nulla, ma come si dice da questi parti calma e gesso anche perché questa storia del furgone bianco, tipica fake news costruita ad hoc da tempo, sono decenni che gira sui social come da articoli che vi allego.

