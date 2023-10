Anche Persiceto ricorda la tragedia del Vajont con uno spettacolo di teatro

La storia del Vajont riscritta, 25 anni dopo il racconto televisivo, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, drammaturgo e regista del Teatro delle Albe, non è più solo un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma diventa una sveglia. La narrazione di quel che è accaduto si moltiplica in un coro di tanti racconti per richiamare l’attenzione su quel che potrebbe accadere. «Quella del Vajont – spiega Paolini – è la storia di un avvenimento che inizia lentamente e poi accelera. Inesorabile. Si sono ignorati i segni e, quando si è presa coscienza, era troppo tardi. In tempo di crisi climatica, non si possono ripetere le inerzie, non possiamo permetterci di calcolare il rischio con l’ipotesi meno pericolosa tra tante. Tra le tante scartate perché inconcepibili, non perché impossibili»

L’evento in programma a Persiceto lunedì 9 ottobre alle ore 20,.45 in piazza del Popolo , vede la partecipazione dei due attori persicetani Andrea Cortesi e Irene Papotti, ed è promosso dal Comune in collaborazione con la Compagnia Filopocodrammatica e la Società Ocagiuliva e coordinato a livello nazionale da La Fabbrica del Mondo.

