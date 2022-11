San Matteo della Decima, gelataio aggredito da tre 15enni

Gli hanno fratturato il naso solo per avergli chiesto di fare meno confusione. E’ la brutta disavventura che è accaduta a Bruno Busi, gelataio di San Matteo della Decima, domenica nel tardo pomeriggio.

Tre quindicenni, un italiano e due di origini straniere, verso le ore 18 hanno cominciato a creare disturbo all’esterno della gelateria situata in via Gramsci, ribaltando una colonnina posacenere presente all’esterno, nel dehor. A quel punto il signor Busi è uscito dalla propria attività e ha chiesto ai ragazzi di rimettere a posto e di allontanarsi da lì, come risposta uno dei tre si è avvicinato al gelataio e gli ha sferrato un pugno al naso. In quei gli attimi, che l’uomo, sanguinante, è dovuto rientrare nella gelateria e i ragazzini hanno cominciato un lancio di sedie verso la vetrina dell’attività, fortunatamente è intervenuto un carabiniere fuori servizio, così come un altro commerciante che ha contribuito a fermare i tre giovani in attesa dell’arrivo della gazzella dei Carabinieri.

I tre, identificati e denunciati per lesioni dai militari dell’Arma, erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi simili, accaduti sempre a San Matteo della Decima.