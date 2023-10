Persiceto: ritorna il Festone di San Matteo della Decima

Il “Festone” di San Matteo della Decima, giunto quest’anno alla sua 45ª edizione, è nato come festa del ringraziamento, con la quale i contadini erano soliti ringraziare per i frutti della terra ricevuti durante l’anno a conclusione del tempo del raccolto. Il tradizionale appuntamento tornerà nella frazione di Persiceto da giovedì 5 a domenica 8 ottobre con un programma ricco di spettacoli, eventi culturali e sportivi e tanto street food con specialità e sapori autunnali. L’intera manifestazione è promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con L’Accento Promotion srl, Pro Loco Persiceto e Parrocchia di San Matteo della Decima.

“Il Festone – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – torna anche quest’anno ad animare il paese con spettacoli, musica, bancarelle, appuntamenti culturali, attività per bambini e street food. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre si alterneranno appuntamenti sportivi – tra cui la gara di mountain bike e il torneo di basket – rievocazioni dei giochi di una volta e delle tradizioni agricole tipiche del periodo a conclusione del tempo del raccolto, attività e attrazioni per i più piccoli e tante altre iniziative promosse in collaborazione con le associazioni locali. Inoltre, dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’appuntamento del sabato sera con Discoring. La manifestazione si riconferma un momento importante per ritrovarsi insieme a celebrare e condividere le tante risorse della comunità, un’occasione per conoscere i gruppi e le associazioni che si impegnano a rendere il paese un luogo vivo e piacevole”.

Per l’occasione inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “VisitPersiceto”, rassegna di visite guidate alla scoperta del territorio, sabato 6 ottobre alle ore 16.30, con ritrovo davanti alla Bocciofila “Un posto dove andare”, via Sicilia 1/a , si terrà la passeggiata guidata “Aneddoti e curiosità della gente di Decima”, costo: € 10 adulti, € 5 bambini dai 7 anni. Informazioni e prenotazioni: Iat Pianura Bolognese, via Cento 9/a, Persiceto, tel. 051.6812955, cultura.turismo@comunepersiceto.it

Ufficio Stampa Comune Persiceto