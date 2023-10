Marelli, Piccinini (M5S): “Sospensione chiusura è piccolo sospiro di sollievo per lavoratori”

“La sospensione a tempo indeterminato della procedura di chiusura della Marelli annunciata oggi dall’azienda è sicuramente un passo in avanti ma non deve assolutamente far abbassare la guardia in quella che si annuncia come una vertenza lunga e difficile. Soprattutto in questo momento serve compattezza e unità da parte delle istituzioni per cercare di trovare al più presto un nuovo investitore che garantisca la salvaguardia del sito produttivo e il suo definitivo rilancio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, al termine del tavolo sulla crisi della Magneti Marelli che si è svolto oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. “La mobilitazione partita nelle scorse settimane ha ottenuto un primo e importante risultato che può far tirare un piccolo sospiro di sollievo ai lavoratori e alle lavoratrici della Marelli – aggiunge Silvia Piccinini – Adesso, però, è importante che da qui fino al prossimo 8 novembre, quando si riunirà il nuovo tavolo di trattativa al Ministero, si lavori con determinazione per assicurare il ritiro senza condizioni della procedura di chiusura. Fino a quel momento serve tenere alta l’attenzione” conclude la capogruppo regionale M5S.

