Il persicetano Axel Cremonini vince nel doppio ai Campionati Italiani di Tennis Under 12

Complimenti al nostro giovane concittadino Axel Cremonini per aver conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di campione italiano nel doppio ai Campionati Italiani di Tennis Under 12, che si sono svolti a Milano nelle scorse settimane.

Axel, che si allena presso il Centro Tennis di Decima, si è classificato anche secondo nel singolare, perdendo in finale proprio dal suo compagno di doppio, Alessandro Fronza.

dalla pagina Fb Comune Persiceto