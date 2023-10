Persiceto: “Il male non esiste” al Circolo Arci Accatà

Il gruppo 260 di Amnesty International organizza, per martedì 10 ottobre e martedì 17 ottobre, due serate dedicate al tema della pena capitale. Al Circolo Arci Accatà (via Cento 59/a, San Giovanni in Persiceto) verrà proiettato il film del regista iraniano Mohammad Rasoulof, Orso d’Oro a Berlino (2020), “Il male non esiste”.

Un film diviso in quattro capitoli sul tema della pena di morte. Ciascun capitolo racconta la vita di un uomo che, obbligato dallo stato iraniano ad eseguire l’esecuzione capitale di condannati a morte, si trova costretto a scegliere se obbedire o meno e, in ogni caso, a dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni (da wikipedia).

Il programma delle due serate: ore 19.30 spuntino ad offerta libera (richiesta tessera Arci), prenotazioni via whatsapp al 3287191481 o sms entro il 7 e 14 ottobre; ore 20.30 visione di due episodi per serata (ingresso gratuito); ore 21.45 approfondimento e dibattito sul tema della pena di morte.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo 260 di Amnesty International in collaborazione con Circolo Arci Accatà, UDI, Bibliotechiamo, SNCCI Emilia-Romagna e Marche, Insieme per Conoscere, Italo Calvino in Terre d’Acqua, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto.