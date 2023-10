Persiceto, modifiche alla viabilità per mercato europeo

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento “Regioni d’Europa – mercati internazionali”, la Polizia Locale ha disposto modifiche alla viabilità da giovedì 26 a lunedì 30 ottobre in alcune vie e piazze del centro del capoluogo.

In particolare:

dalle ore 9.00 di giovedì 26 ottobre alle ore 7 di lunedì 30 ottobre sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazza del Popolo, piazza Garibaldi, via Pellegrini, piazza Sassoli e via Muzzinello (ultima parte dell’area di sosta adiacente a via Caravaggio);

dalle ore 6 alle ore 14 di venerdì 27 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Guazzatoio negli stalli di sosta compresi tra Palazzo Fanin e la Chiesa della Cintura;

dalle ore 5.30 di domenica 29 ottobre alle ore 7 di lunedì 30 ottobre sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in parco Pettazzoni (da piazza Guazzatoio a piazza Sassoli).

