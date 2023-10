La Città metropolitana ha consegnato 300 computer portatili a 13 Associazioni

La Città metropolitana ha consegnato nelle scorse settimane 300 computer portatili a 13 Associazioni del territorio. Questa l’ultima fase del progetto “Tutti connessi”, sviluppato nell’ambito del Fondo di comunità metropolitano, dell’Accordo quadro per la costituzione e lo sviluppo della REMAP (Rete metropolitana per l’Apprendimento Permanente) e del Protocollo per il sostegno alle fragilità digitali, che prevedeva appunto l’assegnazione di personal computer ad Associazioni, per la promozione di azioni volte al contrasto del divario digitale e alla facilitazione all’accesso dei servizi digitali.

A maggio scorso la Città metropolitana ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ad associazioni e fondazioni, iscritte ai rispettivi registri e in possesso di esperienza nel territorio dell’area metropolitana di Bologna negli ambiti del sociale e socio-sanitario, dell’educazione e istruzione e del contrasto al divario digitale. All’avviso sono state presentate 49 manifestazioni di interesse, con i relativi progetti. Una commissione di valutazione ha dunque assegnato i punteggi e stilato l’elenco dei beneficiari dell’assegnazione dei computer.

Si tratta di 13 associazioni/fondazioni, che hanno ricevuto tra i 20 e i 30 computer ognuna, e avviato i relativi progetti volti al contrasto del divario digitale e alla facilitazione all’accesso dei servizi digitali. Di seguito l’elenco dei beneficiari:

Associazione Interculturale Universo

Casa di Quartiere Sandro Pertini

Viviamo Mascarino Aps

Coordinamento delle Associazioni di volontariato zona Lame

Bolab Aps

Mondo donna Onlus

Casa di Quartiere Fondo Comini Aps

Radioimmaginaria

Aprimondo Centro Poggeschi

Didiadastra

Auser

Dry-Art Ets

Nata per sciogliersi

I soggetti beneficiari dovranno redigere una relazione intermedia, a conclusione del primo anno di attività, e una finale, per descrivere gli obiettivi raggiunti e le azioni realizzate, con particolare riferimento all’effettivo utilizzo dei computer assegnati.

“Esprimo molta soddisfazione per questa azione, che si inserisce nei processi di Facilitazione Digitale che come Città metropolitana stiamo sostenendo assieme alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Bologna – dichiara Franco Cima, consigliere metropolitano delegato all’Agenda digitale metropolitana – È importante che sempre più i cittadini acquisiscano competenze digitali e numerose delle Associazioni e delle Case di Quartiere mi hanno informato che organizzeranno corsi per le persone che hanno necessità di acquisire queste competenze. Ringrazio gli Uffici e i responsabili dei Settori coinvolti per il lavoro svolto. Ci impegniamo inoltre a rendicontare come verranno utilizzati i computer donati dalla Città metropolitana”.

