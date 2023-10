Piano aria, fino al 30 aprile 2024 sono in vigore le misure antismog

Da domenica 1° ottobre 2023 fino al 30 aprile 2024 sono in vigore le misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) con l’obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici (pm10, biossido di azoto) che prevedono provvedimenti antismog, limiti alla circolazione, misure emergenziali, uso di biomasse per il riscaldamento domestico.



MISURE STRUTTURALI

I limiti alla circolazione si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 in tutti i comuni di pianura della regione (pdf scaricabile).

Nei comuni PAIR (comuni con più di 30 mila abitanti, comuni dell’agglomerato urbano di Bologna e comuni volontari) le limitazioni si estendono anche alle domeniche ecologiche (4 al mese)

STOP QUINDI A

Veicoli diesel fino a euro 4 compreso

Veicoli benzina fino a euro 2 compreso

Veicoli metano-benzina e gpl-benzina fino a euro 1 compreso

Ciclomotori e motocicli fino a euro 1 compreso

MOVE-IN

Dal 1° gennaio 2023, nei comuni di pianura è attivo il servizio Move-In, un sistema di monitoraggio per ridurre l’impatto emissivo dei veicoli e promuovere stili di guida più sostenibili. Il servizio tramite installazioni di una black box, consente ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un numero di km annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo (non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche)

Scopri di più qui

ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

STOP ad abbruciamenti di residui vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile nei comuni di pianura

Per informazioni sulle deroghe al divieto di abbruciamento vai al link

USO DI BIOMASSE LEGNOSE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

Impianti esistenti

Dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 STOP all’utilizzo per il riscaldamento domestico di camini aperti, caminetti e stufe a legna o pellet di classe fino a 2 stelle comprese:

– negli immobili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico

– in tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i comuni montani) e nei comuni oggetto di infrazione per la qualità dell’aria

– stop fino a 2 stelle

cittametropolitana.bo.it