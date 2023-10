Torna il vaccino antinfluenzale gratuito per i donatori di sangue

È partita lunedì 16 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale nella Regione Emilia Romagna: tra i soggetti che hanno diritto alla gratuita i donatori di sangue.

Un piccolo rifornimento di vaccini sarà quindi a disposizione dei donatori della provincia nel centro di raccolta della Casa dei Donatori di Sangue (Via dell’Ospedale 20, Bologna).

Le prime somministrazioni inizieranno lunedì 23 ottobre.

Nello stesso giorno è possibile fare prima la donazione e poi il vaccino, ma non il contrario. Dopo il vaccino infatti occorre rispettare un periodo di sospensione di almeno 72 ore.

Perchè è importante che i donatori si vaccinino? Non solo per continuare a stare bene in salute e non contagiare le persone vicine, ma anche per poter proseguire regolarmente nella scelta di generosità della donazione.

