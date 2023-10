Trasversale di Pianura: dal 18 al 31 ottobre circolazione a senso unico alternato

Anas SpA ha disposto un’ordinanza che prevede alcune modifiche alla viabilità sulla strada statale SS 253 Bis “Trasversale di Pianura”, per interventi sulla sovrastruttura stradale e pavimentazione.

Da mercoledì 18 ottobre fino al 31 ottobre è prevista la circolazione a senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri dal km 9+000 al km 10+500 in tratti saltuari, per una lunghezza massima di 400 metri, su tutte le corsie (zona di confine tra i territori di Sala Bolognese e Argelato, in prossimità del ponte sul fiume Reno).