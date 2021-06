Aggiornamenti sulla mobilità a Persiceto

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta (3 giugno) si è tenuto un incontro fra l’Assessore ai Lavori pubblici Alessandra Aiello, il presidente di Fiab Terred’Acqua Andrea Bianchi e Sabrina Grillini, ingegnere del Comune di Persiceto, per fare il punto sulla mobilità sostenibile del nostro territorio, sullo stato di avanzamento delle opere e dei progetti che rendono sempre più sicuro e comodo muoversi a piedi e in bicicletta. Per l’occasione Andrea Bianchi ha consegnato all’assessore un premio per l’impegno e il sostegno profuso in questi anni dal Comune a favore della mobilità pedonale e ciclistica.

Relativamente ai lavori pubblici sulle ciclabili del territorio, per il completamento del tratto tra via Sasso a via Palma della “Biancolina” a partire dal 14 giugno sarà avviato il cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario di collegamento, in concomitanza con l’interruzione della linea autorizzata da Rfi; i lavori dureranno circa un mese e una volta concluso il sottopassaggio si procederà con l’asfaltatura del tratto ciclabile che unirà le due vie; il tratto su via Cento è già completo, mentre verrà concluso a breve il tratto che costeggia il Canale di Cento e collegherà via Accatà con via Maraini.

Sono iniziati i lavori di asfaltatura che prevedono anche interventi di messa in sicurezza in diverse strade, tra cui un attraversamento rialzato in via Budrie, in prossimità dell’autolavaggio, un attraversamento rialzato in via Andrea Costa presso la Scuola “Mameli”, la sistemazione della ciclabile dell’Arginone a Decima e di quella dell’Amola, con la realizzazione di dossi su via San Bernardino per mitigare la velocità degli autoveicoli; in via Braglia verrà realizzato un ulteriore attraversamento pedonale rialzato e rinnovata parte del marciapiede.

In tutte le nuove opere di riqualificazione dei marciapiedi, il Comune installando i sistemi di indicatori tattili a terra che consentono il superamento delle barriere percettive rendendo le infrastrutture accessibili e sicura per disabili visivi. Questi sistemi sono già stati posizionati nell’ambito della recente urbanizzazione del comparto “Villa Conti”; sulla rotonda di via Bologna è stato fatto un passo ulteriore in quanto è prevista l’installazione di indicatori mappati, con possibilità di connessione con il cellulare tramite apposita applicazione.

Altri interventi in materia di sicurezza stradale sono quelli di miglioramento dell’illuminazione pubblica: in via Crevalcore verranno effettuati lavori per l’installazione di nuovi lampioni all’uscita dalla tangenziale; i nuovi dossi su via San Bernardino saranno dotati di apposita illuminazione; sarà implementata l’illuminazione su via Mameli. Tutti questi lavori sono già stati finanziati e ordinati dal Comune al gestore Hera Luce.

In prospettiva futura, il Comune sta partecipando a diversi bandi per ricevere finanziamenti alla progettazione e realizzazione di numerosi interventi sul territorio: nell’ultima Giunta Comunale è stata approvata la richiesta di finanziamento per partecipare al bando di rigenerazione urbana, che prevede la sistemazione della Fabbrica del Carnevale presso “La Bora” e la realizzazione di un parcheggio multipiano in Stazione, che potrà fungere anche da scambiatore con il Bed&Bike e la Ciclovia del Sole e da nodo intermodale di scambio treno-gomma-bicicletta . Sempre nell’area della nuova Stazione, Rfi ha espresso parere positivo per realizzare il collegamento ciclabile dal termine della pensilina del parcheggio delle biciclette con la pista ciclabile esistente su via Astengo. Inoltre il Comune ha partecipato ad un ulteriore bando per la richiesta di finanziamenti per la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra i comuni di San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese lungo la SP255.

“In questi anni di mandato – dichiara l’Assessore Alessandra Aiello – abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, in particolare quella dell’utenza debole. In quanto assessore ai lavori pubblici, il premio ricevuto da Fiab Terred’Acqua mi riempie di orgoglio, e voglio condividerlo con tutte le persone che hanno collaborato e mi hanno supportata durante questo percorso: i miei colleghi di Giunta, il Fiab stesso che ci ha presentato numerose proposte e progetti, la Polizia Locale che ha dato sempre un grande contribuito, e naturalmente i dipendenti comunali che hanno operato con grande dedizione e attenzione a questa importante necessità del territorio. Devo riconoscere – aggiunge Aiello – che anche i cittadini hanno svolto un ruolo molto determinante grazie alle loro segnalazioni, indicandoci criticità delle quali alle volte non eravamo al corrente”.

In materia di mobilità sostenibile del territorio, si ripropone il vademecum “Una guida di tutto rispetto”, contenente una sintetica descrizione dei segnali e cartelli stradali che proteggono l’utenza debole, che fa parte della campagna di informazione “Nei panni tuoi”, promossa dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna per sensibilizzare gli automobilisti in difesa degli utenti deboli della strada (anziani, pedoni, ciclisti, invalidi), e a cui il Comune di Persiceto ha partecipato nel 2018.

Ufficio stampa Comune Persiceto