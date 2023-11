A Calderara in arrivo due domeniche all’insegna dei sapori autunnali

Il Comune di Calderara saluta l’arrivo dell’autunno con due feste di piazza: la Festa di San Martino, in collaborazione col nuovo Comitato Commercianti recentemente costituito, e la tradizionale Festa dei profumi d’autunno, a cura di Proloco Calderara Viva.

La Festa di San Martino si svolgerà domenica 12 novembre nel parco di via Nilde Iotti oggetto di un recente intervento di forestazione urbana: organizzata col contributo del Comune, di Confcommercio Ascom Bologna e di Coop Alleanza 3.0, la giornata ha come obiettivo principale finanziare le luminarie natalizie. Dalle 14 alle 18 è previsto un rinfresco con caldarroste, vin brulè, cagnina, ciambella bolognese e cioccolata calda, a offerta libera; dalle 15 alle 16 musica e spettacoli di ballo hip–hop con i ragazzi della scuola Alma Danza; durante il pomeriggio, inoltre, laboratorio e “truccabimbi” a cura dell’Associazione Solechegioca.

Il 19 novembre, in via Roma e piazza Marconi, dalle 9 alle 19 expo e vendita di prodotti alimentari, street food e stramercato. Alle ore 15, in piazza Marconi, la presentazione del video promozionale della Golena San Vitale vincitore di “Ciak-Grand Tour Emil Banca 2023″.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno