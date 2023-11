A Crevalcore il convegno “Clima e salute”

Si terrà nella giornata di martedì 7 Novembre 2023 alle ore 20.30, presso la Sala Ilaria Alpi in via Persicetana 226 a Crevalcore, con il patrocinio del Comune di Crevalcore, un convegno per approfondire la tematica dei cambiamenti climatici e del loro impatto sulla vivibilità delle nostre zone.

> Partecipa:

Marco Martelli, Sindaco di Crevalcore per i saluti istituzionali

> Intervengono:

Vincenzo Balzani, Professore Emerito Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Stefania Dal Rio, Direttore del Distretto Pianura Ovest, Azienda USL di Bologna

Giordano Lanzarini, Presidente del Comitato Consultivo Misto Socio Sanitario del Distretto Pianura Ovest

Paolo Pandolfi, Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica, Azienda USL di Bologna

Evento promosso dall’Azienda USL di Bologna in collaborazione con il CCMSS del Distretto Pianura Ovest

