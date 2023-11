A Persiceto si presenta il calendario “Gente di Persiceto” 2024

Venerdì 1° dicembre, ore 17

Sala Consiliare del Municipio

Corso Italia 70, San Giovanni in Persiceto

Presentazione del calendario “Gente di Persiceto” 2024 (14^ edizione).

Interverranno:

Gianluca Stanzani (curatore e autore dei testi)

Floriano Govoni (autore dei testi)

Fabio Poluzzi (autore dei testi)

Luigi Guglielmo Pinotti (Ediland Edizioni)

Evento in collaborazione con le associazioni BibliotechiAmo e Insieme per Conoscere.

La presentazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto.