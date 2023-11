Interventi di restyling nei parchi di Calderara e delle sue frazioni

Importante intervento di manutenzione nei parchi di Calderara di Reno, riguardante in particolare giochi e arredi. Si tratta di riparazioni, sostituzioni o nuove installazioni, che abbelliscono i siti verdi di Calderara e delle frazioni di Lippo, Longara e Tavernelle. Nello specifico, sono stati posizionati 5 nuovi gruppi costituiti da tavolo e panche per il picnic: uno nel parco Taccoli di Calderara, su una piazzola libera, uno in quello di Tavernelle tra i giochi e lo sgambatoio destinato ai cani, tre (in sostituzione di analoghi già presenti) in un’area pedonale di Lippo, il cosiddetto Sentiero della salute in via Castaldini.

Due gli interventi nelle scuole: sono stati sostituiti i listoni in legno nei due tavoli esterni dell’Infanzia di Lippo ed è stato riparato, con l’installazione di nuovi elementi, il gioco “torretta con scivolo” alla Scuola dell’Infanzia Grande Castello. Infine, un’attività di restyling di una struttura sportiva: la recinzione del campo da basket del Centro Sociale di Longara, in via Caduti della Libertà, Parco Matteo Spinelli, nei prossimi giorni verrà riparata e riverniciata, con una novità nel colore che diventerà verde foglia integrandosi meglio del precedente colore giallo nel contesto dell’area circostante. «Si tratta – spiega il Sindaco Giampiero Falzone – di interventi necessari e spesso richiesti dai cittadini, la cui voce è per noi essenziale. La manutenzione del verde, per la cui puntualità ringrazio gli uffici competenti, è una parte fondamentale della Città Sostenibile del programma di mandato, che stiamo andando a completare e che rappresenta per noi uno degli snodi più importanti della Calderara del futuro».

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno