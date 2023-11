A Villa Terracini l’Estate di San Martino

Torna, domenica 12 novembre, presso la Barchessa e il Parco di Villa Terracini, in via Gramsci 315, loc. Osteria Nuova, la tradizionale Estate di San Martino, una delle feste più amate a Sala Bolognese, all’insegna della tradizione, del volontariato, della musica e del buon cibo. In collaborazione con le Associazioni del territorio: Pro Loco, Bangherang, Gruppo Podistico Avis, I Porcelloni, Protezione Civile e Sala Presente… Non solo scuola, oltre ai tanti volontari e volontarie e con il Patrocinio del Comune.

Alcune novità di questa edizione:

Ore 10 – ore 11.15 – ore 14 – ore 15.15: “Alla scoperta di Villa Terracini segreta”, visita con caschetto, su prenotazione (max. 15 persone per turno), all’interno della Villa solitamente non accessibile al pubblico. Per i bambini, l’accesso è consentito a partire dagli 8 anni. A cura della guida professionista Michela Cadamuro. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email: michelacadamuro@gmail.com

Ore 14.00 Musica con la Bandessa Street Band

Come di consueto sarà presente anche un punto informativo Geovest per ricevere consigli utili sulla raccolta differenziata.

Il Parco di Villa Terracini è raggiungibile anche attraverso la Ciclovia del Sole

