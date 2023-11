Sanità. Interruzione Cup: previsto entro il primo pomeriggio il completo ripristino dei servizi

Bologna, 11 novembre 2023 – La momentanea interruzione del Servizio Cup si sta avviando a risoluzione. Si precisa che il disservizio si è verificato in seguito a un periodico intervento di manutenzione ordinaria sulla rete, per un malfunzionamento non prevedibile ad una delle due linee elettriche della piattaforma, con conseguenze sulla sala reti.

Scusandoci per il disagio, si precisa che alle ore 13 tutti gli interventi relativi al Datacenter erano stati completati e che pertanto entro il primo pomeriggio anche i servizi all’utenza dovrebbero essere ripristinati.

Il disservizio non ha conseguenze o ricadute sulla protezione dei dati personali trattati dal Servizio Cup.

Lepida ScpA comunicazione