Antoniano di Bologna: cena solidale di Natale in Sala Borsa

Alta cucina, musica e solidarietà si incontrano anche quest’anno per la tradizionale Cena di Natale dell’Antoniano di Bologna. Lunedì 4 dicembre la Sala Borsa del Comune di Bologna, per la prima volta, ospita Un Piatto d’Oro, Un gesto d’amore. Cena di Raccolta Fondi di Antoniano e Zecchino d’Oro a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Una cena solidale con le creazioni gastronomiche degli chef Simone Salvini, Lulù Gargari, Sebastian Fitarau, Dany Resconi e di un giovane chef della S. Pellegrino Young Academy.

A partire da venerdì 3 novembre e fino a venerdì 1° dicembre, è possibile prenotare un tavolo a fronte di una donazione inviando una mail all’indirizzo eventi@antoniano.it o compilando il format sul sito https://eventi.antoniano.it/.

L’intero ricavato della serata andrà a sostenere le tante famiglie in difficoltà che l’Antoniano accoglie ogni giorno.

Nel 2023 Antoniano ha già supportato 120 famiglie, garantendo loro aiuti alimentari e sostenendole nelle tante spese quotidiane. Per loro, nella Mensa Padre Ernesto, Antoniano ha, inoltre, pensato un appuntamento speciale: la cena del lunedì. Da ben 7 anni, ogni lunedì, le famiglie si ritrovano insieme davanti a un pasto caldo. «La cena è diventata un appuntamento significativo per le tante famiglie che si rivolgono ad Antoniano per trovare supporto – commenta fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano – ogni settimana invitiamo circa 70 persone tra adulti e bambini. Qui i più piccoli possono giocare insieme e i genitori confrontarsi sulle sfide di ogni giorno insieme ai volontari e agli operatori.»

L’Antoniano inaugura con la cena del 4 dicembre le celebrazioni per il suo 70esimo compleanno, che ricorrerà nel 2024. «Un traguardo importante, raggiunto nella città di Bologna, grazie a Bologna. Alla sua città l’Antoniano è legato da sempre – continua fr. Giampaolo Cavalli – per questo siamo molto felici di poter tenere la cena di Natale in Sala Borsa, un posto così significativo e nel cuore della città. Questa cena di Natale ci auguriamo ci permetterà di rafforzare ulteriormente il legame e l’affetto con la nostra città e con tutti i bolognesi».

In una serata così speciale non poteva mancare la musica dello Zecchino d’Oro. Alcuni piccoli solisti dell’ultima edizione interpreteranno i brani di Zecchino d’Oro 2023, diretti da Sabrina Simoni. Le voci dei bambini testimonieranno ancora una volta come, da sempre, in Antoniano la musica e la solidarietà si tengano per mano. Ogni canzone si trasforma in un pasto donato, in un aiuto per le famiglie in difficoltà. Perché la musica può e in Antoniano la musica diventa pane.

La Cena di Raccolta Fondi di Antoniano e Zecchino d’Oro è resa possibile grazie all’importante sostegno di Food for Soul.

E con il contributo speciale di Alce Nero e la partecipazione di Zenzero Talent Agency e S. Pellegrino Young Chef Academy.

