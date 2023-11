Bologna: entro novembre al via il cantiere per la Garisenda

Saranno installate le strutture per circoscrivere Piazza di Porta Ravegnana e proteggere così l’area attorno alle torri da eventuali distacchi di materiali fino al montaggio della struttura che avvolgerà completamente la Garisenda e servirà anche per le attività di restauro.

Torre Garisenda: il cantiere per la messa in sicurezza partirà entro novembre.

Abbiamo aggiornato il Piano di protezione civile per l’area delle Due Torri. Attualmente la Garisenda è in una fase di attenzione e non di allarme per l’incolumità delle persone, ma il piano prende in considerazione tutti gli scenari possibili.

dalla pagina Fb Comune Bologna