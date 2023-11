Calderara, Crevalcore, Sala e Persiceto: Centri di Raccolta e Sportelli Tariffa con orari differiti

Si avvisano gli utenti che martedì 14 novembre, a causa di un’assemblea sindacale, alcuni Centri di Raccolta e Sportelli Tariffa avranno le seguenti variazioni di orario:

I Centri di Raccolta:

– Calderara di Reno Via Armaroli, Sala Bolognese, Crevalcore, Nonantola, chiuderanno anticipatamente alle 10:30;

– San Giovanni in Persiceto Via Muzzinello chiuderà dalle 10:30 alle 13:00.

Gli sportelli Tariffa Rifiuti:

– Crevalcore e Ravarino chiuderanno anticipatamente alle ore 10.30.

geovest.it