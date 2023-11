“Ciak Grand Tour Emil Banca”: il video sulla Golena San Vitale di Calderara

Domenica 19 novembre è stato presentato in piazza Marconi il video col quale il Comune di Calderara è risultato vincitore dell’edizione 2023 del bando “Ciak – Grand Tour Emil Banca Territori sostenibili: come raccontarsi con l’audiovisivo“. Il documentario, intitolato “Sulle tracce del lupo” e dedicato alla Golena San Vitale, è stato realizzato, sotto la direzione del Comune, da Ercole Tv, e finanziato da Emil Banca a seguito della partecipazione dell’Amministrazione comunale di Calderara di Reno a Ciak – Grand Tour Emil Banca 2023, il progetto che la Bcc emiliana da diversi anni offre alle amministrazioni locali per aiutarle a promuovere il territorio attraverso l’audiovideo. Di seguito il video, visibile anche sul canale YouTube del Comune.

Ciak Grand Tour, promosso in collaborazione con l’Associazione Culturale Carta Bianca, ha offerto alle amministrazioni locali emiliane la possibilità di partecipare ad un workshop gratuito durante il quale i Comuni, affiancati dal team di Carta Bianca, sono stati aiutati nella stesura dello script di un video efficace. Una commissione, composta da Emil Banca e Carta Bianca, ha ritenuto la proposta di Calderara di Reno la migliore e, assieme ai tecnici di Ercole Tv, è stato realizzato il video che è stato presentato anche all’interno del Festival Mente Locale. Hanno partecipato alle riprese, effettuate col coordinamento dell’Ufficio Marketing Territoriale del Comune, Andrea Morisi di Sustenia e Davide Bianchi del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

