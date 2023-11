A Crevalcore la festa del volley S3

Nella giornata di domenica 26 novembre 2023 dalle ore 15:30, presso la Palestra comunale in v.le Caduti di via Fani a Crevalcore, la Crevavolley.net organizza l’evento ‘La festa del volley’ nell’ambito del progetto Volley S3.

Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo, vuole introdurre un nuovo modo di avvicinarsi al volley con attività promozionali che utilizzano il divertimento come chiave per generare entusiasmo e affezione alla pratica del volley. Con il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge l’approccio al nostro sport senza, per questo, tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra.

Per info e prenotazioni:

mail – crevavollet.net@gmail.com

whtsapp – Stefano 338 3538171

