Mettiamo radici per il futuro, al via il nuovo bando per la piantagione di alberi nelle aree produttive

Più alberi per migliorare la qualità dell’ambiente e della vita delle persone. Continua l’impegno della Regione per fare dell’Emilia-Romagna il corridoio verde d’Italia, grazie al piano “Mettiamo radici per il futuro”.

Il nuovo bando approvato dalla Giunta regionale si rivolge alle imprese (ad eccezione di quelle agricole) e prevede contributi per sostenere la realizzazione di interventi di forestazione in aree di loro proprietà o disponibilità. Rispetto al precedente avviso, le risorse a disposizione aumentano, passando da 500mila a 600mila euro così come le percentuali degli aiuti e degli importi di spesa ammissibili.

Il nuovo bando arriva a poche settimane dalla ripresa – lo scorso 1^ ottobre – della distribuzione gratuita di piante a cittadini, enti ed associazioni nei vivai convenzionati con la Regione. E fa seguito a precedenti avvisi, rivolti oltre che alle imprese, ai Comuni delle aree di pianura per interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano.

Cosa prevede il bando

Il nuovo provvedimento si rivolge a tutti i tipi di imprese, ad eccezione, come detto, di quelle agricole, e prevede la concessione di cofinanziamenti a fronte dell’impegno di mettere a disposizione terreni per realizzare piantagioni forestali permanenti.

Nel dettaglio il cofinanziamento regionale sale al 75% – rispetto al 60% del bando precedente – dei costi sostenuti. Anche gli importi massimi dei costi ammissibili sono stati incrementati: da 20.000 a 25.000 euro nel caso di impianti con densità non inferiore alle 700 piante attecchite per ettaro, e da 15.000 a 18.000 euro per quelli che prevedono almeno 500 piante per ettaro.

Potranno essere piantati alberi e arbusti che appartengono alle specie autoctone del territorio regionale.

Le domande di adesione devono essere fatte pervenire alla Regione entro il 30 novembre 2023.

