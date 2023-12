Persiceto: a teatro con “L’importanza dello zenzero”

Prosegue la stagione teatrale 2023-2024 del Comune di Persiceto dal titolo “Storie quasi assurde”, promossa in collaborazione con i teatri di Crevalcore e di Sant’Agata, riuniti nel cartellone TTTXTE – Tre Teatri per Te.

Lo spettacolo in programma venerdì 1 dicembre alle ore 21 in Teatro comunale sarà “L’importanza dello zenzero” con Chiara Piscopo ed Eugenio Maria Bortolini. Ogni giorno milioni di persone si collegano a siti di informazione. Ma molto spesso le notizie sono approssimative, superficiali o, peggio, non verificate. Tutto questo a discapito della Verità; una verità che sembra, paradossalmente, non avere più tanta importanza. I due protagonisti, in un’alternanza di tensione comica e drammatica, si trasformano lentamente in due giocatori che cercano disperatamente di convincere l’altro (e lo spettatore) della propria ragione, in un confronto serrato, affascinante e soprattutto vero. Chi avrà ragione?

Prevendita: la sera dello spettacolo dalle ore 20 presso la biglietteria del Teatro oppure online su www.vivaticket.it. Informazioni: pagina Facebook del Teatro comunale; Biglietteria, tel. 051.825022 (orari di apertura); solo WhatsApp 348.0853889; biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Giovedì 30 novembre, inoltre, il Teatro comunale ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Young-off”, fatta da giovani e rivolta ai giovani. Dalle ore 20 si esibiranno Riccardo De Simone con “Angry Butterflies” e Andrea Mattei con “E comunque volevo dire che”, proponendo due sguardi sulla danza e sulla stand up comedy. Biglietti: intero € 10,00; ridotto under 30 e over 65 € 7,00; ridotto treno (spettatori che arrivano in treno e mostrano il biglietto al momento dell’acquisto) € 5,00. Info e prenotazioni: biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto