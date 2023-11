Persiceto celebra il 4 Novembre

Il 4 novembre, anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, si celebra la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale e anche il Comune di Persiceto, medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana, commemora la 105a ricorrenza con due momenti istituzionali a Persiceto e a Decima e con due appuntamenti culturali che si terranno venerdì 10 e domenica 19 novembre.

Il programma delle celebrazioni inizierà sabato 4 novembre alle ore 10.00 presso il Monumento ai caduti di Decima (piazzale della Chiesa), con la posa della corona commemorativa a cui seguirà il saluto del sindaco Lorenzo Pellegatti. Alle ore 11.00 si proseguirà a Persiceto presso il Monumento ai caduti in piazza Garibaldi, dove si terrà la cerimonia dell’alzabandiera, la posa della corona commemorativa e il saluto del Sindaco Lorenzo Pellegatti. A seguire si terrà un breve corteo per la posa delle corone commemorative presso i monumenti ai caduti dentro alla Chiesa del Crocefisso, nel portico interno del Palazzo comunale e nel cimitero del capoluogo. Per l’occasione saranno presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle associazioni locali. Nei giorni successivi si terranno poi altri due appuntamenti a tema.

Venerdì 10 novembre, alle ore 20.30, al Teatro comunale (corso Italia 72) si terrà “L’eroe senza nome. Il racconto del milite ignoto”, un incontro-conferenza per ricordare “l’inutile strage”, la ferita comune a tutte le comunità dell’Europa all’indomani della fine della Prima guerra mondiale. Iscrizioni: bottegadellearti@suorteresa.it

Domenica 19 novembre, alle ore 15.30, nella sala consiliare del Municipio (corso Italia 70) si terrà “Siamo tutti eroi”, conferenza promossa dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti in collaborazione con Emilia Romagna al Fronte, Associazione Culturale di Ricerche Storiche Pico Cavalieri, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia comitato di Bologna, Gruppo alpini, Marinai, Bersaglieri, Associazione carabinieri in congedo, Sentinelle del Lagazuoi, Associazione Nastro Azzurro. In programma, dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Maura Pagnoni, gli interventi di Dino Radolovich, autore del libro “Siamo tutti eroi”, Chiara Sirk, presidente Anvgd Bologna, Giacomo Bollini e Stefano Casalgrandi, associazione Emilia Romagna al Fronte. Modera Fabio Poluzzi, presidente Emilia Romagna al Fronte. Letture a cura di Marina Martelli.

Ufficio stampa del Comune di San Giovanni in Persiceto