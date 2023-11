Persiceto: incontro formativo sulla Ciclovia del Sole

Mercoledì 8 novembre

ex Arte Meccanica, via Cento 9

San Giovanni in Persiceto

“A lezione di cicloturismo”

Incontro formativo gratuito organizzato dal Territorio Turistico Bologna-Modena e Bologna Welcome in collaborazione con Sustenia, eXtraBo e Progetti d’impresa, rivolto a cittadine e cittadini e alle realtà imprenditoriali che svolgono la loro attività nei Comuni attraversati dalla Ciclovia del Sole (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese), oltre che ad aspiranti imprenditrici e imprenditori del territorio che desiderano conoscere le potenzialità offerte del cicloturismo.

> Ore 14.00

Saluti e introduzione:

Comune di San Giovanni in Persiceto

Michelangelo Stanzani | Direttore del Territorio Turistico Bologna-Modena

> Ore 14:30 Tavola Rotonda – Modera gli interventi Roberto Feroli di Feroli Comunicazione, esperto di marketing e comunicazione

Intervengono:

Simonetta Bettio | Fondatrice e Direttrice Itinera Bike

Francesco Grilli | Titolare GM Endurance

Andrea Biondi | Giornalista e cicloturista

Andrea Codifava | Titolare e fondatore Codi Bike Ciclofficina mobile

Caterina e Tommaso Lenzi | Co-fondatori Podere 101

> Ore 15:30 Sessione di Domande e Risposte

Pausa caffè

> Ore 16:30 Presentazione Servizi gratuiti e opportunità: lo sportello Progetti d’impresa

A cura di Fabricia Scarlata | Operatrice dello sportello dell’Area Persicetana / Ciclovia del Sole

> Ore 16:45 Indagini sul Cicloturismo

A cura di Linda Cavicchi | Responsabile del settore turismo in Sustenia – ecologia applicata

> Ore 17:00 Colloqui informativi individuali

> Ore 17:30 Fine lavori