Nuova data per Alessandro Bergonzoni al Teatro Duse di Bologna

A grande richiesta del pubblico, Alessandro Bergonzoni fa il bis sul palco del Teatro Duse di Bologna e aggiunge una nuova data, il 20 novembre (ore 21), per la sua serata dedicata allo storico palcoscenico bolognese, all’interno della rassegna ‘Duse & Friends’, nell’ambito del programma speciale ‘Duse 200’, con cui il Duse festeggia 200 anni di attività.

La data dell’8 novembre, inizialmente inserita in programma come data unica, è andata sold-out in pochissimi giorni. Da qui la scelta di aggiungere una replica per l’appuntamento dedicato al teatro che lo ha visto protagonista dagli anni Novanta ad oggi. Sul palco con Bergonzoni ci sarà anche il giornalista di Repubblica e regista, Emilio Marrese, che dialogherà con l’attore in una sorta di intervista tra passato, presente e futuro.

‘Duse 200’ si svolge con il patrocinio e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna. Main Partner: BPER Banca. Funding Partner: Pelliconi. Media Partner: Il Resto del Carlino, Radio Bruno.

Teatro Duse – Via Cartoleria 42, 40124 Bologna | 051 231836 | biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it, Vivaticket.

