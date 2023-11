Premio Barresi 2023, prorogata la scadenza al 13 novembre

C’è ancora tempo per le micro e piccole imprese attive nell’area metropolitana bolognese per presentare la propria candidatura al Premio Barresi 2023 e aggiudicarsi così 7.000 euro da investire nel proprio business. La Città metropolitana ha infatti deciso di prorogare a lunedì 13 novembre la scadenza per l’invio delle candidature al bando pensato per sostenere le imprese orientate alla sostenibilità con una prevalenza giovanile under 36.

Chi può fare domanda?

Tutte le micro e piccole imprese già costituite, attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese, guidate in prevalenza da giovani under 36.

Perché fare domanda?

Perché crediamo nel futuro, nelle nuove generazioni e in una cittadinanza attiva. In coerenza con i principi delle Linee di mandato 2021-2026, il Premio Barresi premia la sostenibilità ambientale, economica e sociale, l’inclusività e la capacità di rafforzare l’identità internazionale e cosmopolita di Bologna, oltre ad avere finalità e modalità di lavoro orientate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, promossi dall’ Agenda ONU 2030.

Novità di questa edizione

Dal 2023 il bando è rivolto anche alle imprese di prevalente partecipazione femminile, sottolineando l’importanza di lavorare verso una effettiva parità di genere. Sulla scorta dell’esperienza delle precedenti edizioni, il Premio Barresi supporta inoltre le imprese giovanili e sostenibili che operano nell’ambito del turismo, premiando idee coerenti con le strategie del Territorio turistico Bologna-Modena.

Cosa offre

Offre 21.000 euro di contributi per tre imprese, 7.000 euro a impresa. Oltre al contributo in denaro, le realtà vincitrici potranno accedere a opportunità e servizi offerti dalla Città metropolitana e dai partner del Premio Barresi.

Il bando è disponibile sul sito dedicato: www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi

Per info sul bando scrivere a: premiobarresi@cittametropolitana.bo.it

cittametropolitana.bo.it