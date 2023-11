Technoragazze days a Crevalcore!

Lunedì 13 novembre, in occasione dei Technoragazze days, l’IIS Malpighi ha organizzato due appuntamenti: il primo ‘MeccanicAmica’ dedicato alla meccanica e il secondo ‘ModAmica’ dedicato alla moda.

MeccanicAmica ha visto come protagoniste 23 studentesse della classe terza media Marco Polo dell’Istituto Comprensivo di Crevalcore. Nell’occasione, alcuni studenti e studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Marcello Malpighi hanno accompagnato le ragazze nell’area dei laboratori dell’Istituto, affiancandole in un’attività laboratoriale di mattoncini tipo lego finalizzato allo studio della robotica.

La parte laboratoriale è stata aperta dalla testimonianza di Gessica Barbieri, consigliera comunale alle pari opportunità del Comune di Crevalcore, che ha raccontato alle studentesse la propria esperienza lavorativa nell’ambito meccanico. Molte sono state le domande e le curiosità suscitate nelle studentesse che hanno approfittato della presenza della consigliera Barbieri per approfondire ulteriormente.

I laboratori sono stati curati dai professori Andrea La Cava e Serena Asaro dell’Istituto Comprensivo di Crevalcore e dell’Istituto di Istruzione Superiore Marcello Malpighi, con l’affiancamento della professoressa Margherita Nucci, referente dei Technoragazze days, manifestazione ormai tradizionale organizzata dalla Città metropolitana di Bologna con lo scopo di avvicinare e promuovere gli studi tecnici anche per le ragazze.

“La presenza delle donne anche nei settori tecnico – dichiara la consigliera Gessica Barbieri – è ancora troppo marginale e il divario da colmare è principalmente culturale, anche se non solo. Intendiamo invece promuovere sempre più la consapevolezza che l’inclinazione per questo tipo di studi può venire condizionata, in modo negativo, dai pregiudizi sociali e familiari che vanno invece contrastati per dare a tutte le ragazze modo di esprimersi anche in questi ambiti”.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 27 novembre con ModAmica, un tuffo nel mondo della moda con le aziende del territorio.

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore