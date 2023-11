Calderara: sabato 18 e domenica 19 novembre al Teatro Spazio Reno “Viaggio in aereo”

Sarà “Viaggio in aereo”, della storica compagnia Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro, il terzo appuntamento della rassegna Storie senza tempo, in programma al Teatro Spazio Reno di Calderara fino al 3 dicembre 2023. Tre saranno le repliche dello spettacolo – un particolare allestimento rivolto a un pubblico limitato – che necessita di prenotazione obbligatoria: alle ore 21 di sabato 18 e alle ore 16 e 18 di domenica 19 novembre. Lo spettacolo è consigliato per i bambini a partire dai 5 anni.

Lo spettacolo è un viaggio nei mondi del Piccolo Principe. L’aviatore-attore proverà anche per il pubblico a guardare col cuore, ad arrossire come un bambino, a osservare l’invisibile che sta sotto l’apparenza delle cose. Il viaggio ha inizio con l’ingresso del pubblico in una navicella dalla struttura esagonale dove tutto accade, tra proiezioni di immagini in un gioco di alternanza di ombre e luci e l’interpretazione dell’attore.

Viaggio in aereo, che come il precedente Hamelin proporrà al pubblico una particolare modalità interattiva e sarà dunque accessibile a un numero limitato di spettatori, è il terzo spettacolo della piccola rassegna autunnale del Teatro Spazio Reno: terminati i lavori per il miglioramento dell’ecoefficienza e la riduzione dei consumi energetici, che avevano portato alla sospensione nel marzo scorso della programmazione, l’attività teatrale è ripresa il 27 ottobre e andrà avanti, oltre che con Storie senza tempo, con la rassegna prevista nei primi mesi del 2024.

Storie senza tempo consiste in un cartellone di tre spettacoli teatrali, che si rivolgono a tutta la cittadinanza con una specifica attenzione all’infanzia, e di una mostra fotografica. Gli spettacoli, frutto di un’accurata selezione fra le produzioni per l’infanzia di compagnie teatrali professionali e riconosciute a livello nazionale, sono:

Paloma, ballata Controtempo (Factory Compagnia Transadriatica)

andato in scena lo scorso 27 ottobre

Hamelin (Factory Compagnia Transadriatica)

andato in scena lo scorso 11 novembre

Viaggio in aereo (Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro)

3 repliche: 18 novembre ore 21 e 19 novembre ore 16 e ore 18

A concludere il programma di “Storie senza tempo”, sempre al Teatro Spazio Reno, sarà il progetto dell’artista fotografa Sara Munari ‘Don’t Let My Mother Know’, curato da Simone Azzoni e realizzato in collaborazione con Calderara Cafè. La mostra sarà aperta in queste giornate: venerdì 24 novembre ore 18 inaugurazione; sabato 25 novembre e domenica 26 novembre dalle 10 alle 19; venerdì 1 dicembre dalle 15 alle 19; sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 10 alle 19.

C’è un filo sottile e resistente che unisce le storie di questa rassegna e che lega insieme infanzia e vecchiaia, realtà e finzione, vita quotidiana e sogno.

Paloma, anziana ma non ancora stanca della vita, parla e ricorda; riuscirebbe a farsi comprendere anche dagli extraterrestri del pianeta Musa 23, rappresentato nella mostra Don’t let my mother know di Sara Munari, che ci accompagna in un viaggio impossibile e senza ritorno, lo stesso che porterà il Piccolo Principe di Viaggio in aereo a raccontare a uno sconcertato aviatore del ‘suo’ pianeta d’origine. Il viaggio, nell’infanzia, nella vecchiaia, alla ricerca di quanto si cela sotto l’apparenza delle cose, è un viaggio dell’anima, dove anche chi guarda viene invitato a partecipare e a seguire il misterioso pifferaio di Hamelin verso l’ignoto.

Gli spettacoli sono a pagamento: 5 euro per bambini e over 65, 8 euro per adulti, 7 euro i ridotti. L’ingresso alla mostra è libero.

Di seguito la descrizione dell’appuntamento di sabato 18 e domenica 19 novembre.

Sabato 18 novembre ore 21:00, domenica 19 novembre ore 16:00 e ore 18:00

Viaggio in aereo – Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro

Spettacolo per bambini da 5 anni e adulti; durata: 55 minuti; tecnica: teatro d’attore, teatro di figura, ombre; liberamente ispirato al racconto “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry; di Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni; con Gianfranco Tondini, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni; regia Pietro Fenati; musiche Luciano Titi; scena Ezio Antonelli; luci Alessandro Bonoli.

Produzione Ravenna Teatro 1995, riallestimento 2009, 2015 e nuovo riallestimento maggio 2023.

Premio migliore spettacolo prodotto nel 2015 per il pubblico giovanile dato dalla regione di Opole (Polonia)

Biglietti

Bambini e over 65 €5,00

Adulti €8,00

Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni Teatro Spazio Reno tel. 051.722700 teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

Lo spettacolo consente la partecipazione a un pubblico limitato, pertanto è necessario prenotare.