6 novembre: avviso interruzione di energia elettrica ad Anzola

Nella giornata di 06 dicembre 2023 dalle ore 09 alle ore 16 si rende necessaria un interruzione dell’energia elettrica in località Anzola Emilia.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v ferrari da 13 a 15, da 19 a 21, 16, da 20 a 22, 26

v grandi da 11 a 15, 15a, 4, da 14 a 22, 16a

v baiesi da 9 a 19, 17a, 17b, 17c, 17e, 19a

v chiarini 3

Tale interruzione si rende necessaria per svolgere in sicurezza lavori sulla rete elettrica.

Per tale evento l’azienda e-distribuzione darà avviso ai clienti interessati con modalità adeguate ad assicurarne l’informazione, nel rispetto degli obblighi di servizio previsti dalla Delibera 646/15 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (dal 01/01/2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) (e successive modifiche ed integrazioni).

