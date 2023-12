Rastrellamento ad Anzola, la commemorazione del 5 dicembre

Martedì 5 dicembre 2023 si svolgerà ad Anzola dell’Emilia la Commemorazione del Rastrellamento del 1944 ad Anzola dell’Emilia.

Ed è proprio nella ricorrenza di quella giornata che le classi Terze della scuola “Giovanni Pascoli” ” accompagnati dai loro insegnanti si recheranno in visita a Sabbiuno.

Dopo la commemorazione ufficiale organizzata dall’Amministrazione Comunale in Piazza Giovanni XXIII e in Piazza Berlinguer, la giornata si concluderà nella sala polivalente della Biblioteca con un concerto diretto dai docenti del Centro Culturale Sergio Altamura e Max D’Adda che hanno creato tappeti sonori con poesie e canzoni che parlano di guerra e di pace.

Le iniziative sono organizzate dall’Amministrazione Comunale di Anzola in collaborazione con l’Anpi – sez- Anzola, l’Istituto Comprensivo E. De Amicis, il Centro Culturale Anzolese

Programma

In mattinata le classi terze della scuola secondaria di primo grado della scuola “Giovanni Pascoli” saranno presenti a Sabbiuno per ricordare con riflessioni e letture di poesie i caduti del 1944.

Ore 19.30

Fiaccolata e corteo dalla Chiesa S.s. Pietro e Paolo lungo la via Goldoni con arrivo a Piazza Giovanni XXIII

Ore 20

Piazza Giovanni XXIII: Commemorazione del Rastrellamento. Esposizione del Palio Commemorativo.

A seguire: Piazza Berlinguer: Deposizione della corona al monumento al Partigiano.

Interventi di Giampiero Veronesi, Sindaco di Anzola dell’Emilia e di Lisa Franco Presidente dell’ ANPI – sezione Anzola.

Sarà presente il Corpo Bandistico Anzolese.

ore 20.45

“Poeti Resistenti, canzoni di guerra e di pace” – musica e parole presso la Sala Polivalente della Biblioteca in Piazza Giovanni XXIII, 2, con gli allievi del Centro Culturale Anzolese coordinati dai docenti Max D’Adda e Sergio Altamura.

A cura del Servizio Cultura del Comune.

Ingresso libero

Patrizia Vannini

Ufficio Stampa Comune di Anzola dell’Emilia