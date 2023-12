Da sabato 9 dicembre inizia la campagna “Regalati un posto a teatro”, con la possibilità di acquistare due tipologie di abbonamento strenna.

Una formula di abbonamento strenna consente di acquistare il biglietto per 3 spettacoli a scelta tra i 6 in cartellone a 45 euro

Una formula di abbonamento strenna consente di acquistare 4 biglietti a scelta a 65 euro.

Nel caso l’abbonamento venga acquistato come regalo per un’altra persona, quest’ultima potrà recarsi in biglietteria per scegliere direttamente gli spettacoli fino al 30 gennaio 2024.

Info e prevendite: online su www.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro comunale, in corso Italia 72, il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e il sabato dalle 17.00 alle 19.00.