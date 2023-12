Anzola dell’Emilia: Nasce per noi. Vota il quadro più bello

Dal 4 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 31 negozi di Anzola ospiteranno quadri di allievi del corso di pittura del Centro Culturale Anzolese, ma anche di altri artisti dell’hinterland bolognese.

Vota i cinque quadri che ti piacciono di più e grazie a te riceveranno un premio.

Troverete le schede per votare le vostre tre opere preferite nei seguenti bar dove potrete consegnarle:

Ocean Bar (via Goldoni)

Bar Pasticceria Rosa e Morena (via Schiavina)

Bar Miki (via Emilia)

Su di giri (via IV Novembre)

Lista dei negozi e degli artisti partecipanti (a ogni artista è assegnato un numero)

1 Profumeria Alessandra 12 Fabrizio Pesci

2 Cocchi Elettrodomestici 28 Mary Miha

3 Bar Pasticceria Rosa e Morena 8 Paco De Huanama

4 Furzeina 5 Liliana Africani

5 Ferramenta Grandi 22 Anna Guizzardi

6 Ricci Assicurazioni 3 Roberto Reatti

7 Macelleria del Cuore 18 Celestino Cristoni

8 Opplà – Bimbi Eleganti 14 Antonio Giordano

9 New Sanity 27 Tiziano Stanzani

10 Vig Due 7 Simonetta Galletti

11 Fiori e a capo 31 Viella Bregoli

12 Bar Edicola Real Princess 6 Liliana Africani

13 Olmi e Centomo 10 Paola Ferrarini

14 Olistè 25 Isabel Halili

15 Bar gelateria Su di Giri 26 Pamela Alagia

16 Magia dei Fiori 29 Piera Delena

17 Tempocasa 23 Sandra Serenari

18 Rimondi Laura 19 Celestino Cristoni

19 Pane e Pasta da Cristina e Luca 9 Paola Ferrarini

20 Tecnocasa 11 Nara Poluzzi

21 Panificio F.lli Giusti 17 Celestino Cristoni

22 Alberto Parrucchieri 16 Evelin Milani

23 Click Shop 2 Roberto Boldrini

24 Macelleria Manzola 20 Carla Galeati

25 Bar Miki 13 Antonio Giordano

26 Filo di Pina 1 Roberto Boldrini

27 Lavasecco Ok 24 Azzori Antonella

28 Farmacia Barbolini 21 Anna Guizzardi

29 Farmacia Centrale 15 Fabrizio Pesci

30 Ocean Bar 30 Paco De Huanama

31 Dolcemente Salato 4 Cristopherson Anne

I premi sono offerti dal ristorante Il Pescatore, dal Ristorante Da Dino – Azienda Agrituristica Mongiorgi – I Salici, dalla Furzeina Cineina e dalla Trattoria La Bassa

La Premiazione si svolgerà domenica 28 gennaio alle ore 10 presso la Sala Consiliare del Municipio.

comune.anzoladellemilia.bo.it