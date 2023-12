Buone Feste da Casa delle donne per non subire violenza di Bologna

Casa delle donne per non subire violenza augura a tutte/i le sue sostenitrici e sostenitori un sentito augurio di buone feste. Sappiamo quanto questa fine d’anno sia stata caratterizzata da avvenimenti che ci restituiscono ancor di più l’importanza del nostro lavoro quotidiano. Ringraziamo ognuna/o di voi per averci sostenute e sostenerci in questa attività e vi ricordiamo che è sempre possibile scriverci e contattarci a infobologna@casadonne.it per le vostre proposte di progetti e donazioni.

Tutto il resto delle informazioni potete trovarle a questo link!

Il nostro numero 051 333173 è sempre attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e dalle 10 alle 16 nel weekend.

Come ogni anno, il Centro osserverà la chiusura nei giorni rossi.

