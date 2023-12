Calderara, frazioni più vicine grazie ai pannelli informativi

Due nuovi pannelli informativi si aggiungono da oggi a quelli presenti sul territorio di Calderara di Reno. Si tratta di display digitali a messaggio variabile, che si trovano nella frazione di Lippo in via Castaldini e in quella di Castel Campeggi in via Longarola angolo via Fornace: uguali a quelli in funzione dal 2018 a Calderara, Longara e Tavernelle, sono forniti dalla stessa azienda (Aesys) e sono delle medesime tipologia e dimensioni di quelli precedenti. Con le due installazioni diventa totale la copertura del territorio comunale con questo strumento dell’Amministrazione, utilizzato per trasmettere messaggi di vario tipo: dalle misure emergenziali a quelle antismog, dalle chiusure degli uffici agli eventi. «Nella nostra città – spiega il Sindaco Giampiero Falzone – questa tipologia di messaggi, molto letta non solo dagli automobilisti ma anche da ciclisti e pedoni, non si limita alle informazioni “stradali” ma è un canale informativo più ampio, un ponte tra Amministrazione e cittadinanza cui conferiamo la stessa importanza degli altri strumenti di comunicazione. Queste installazioni, che fanno parte del nostro programma di mandato, sono rilevanti perché idealmente avvicinano ancor più due frazioni importanti come Lippo e Castel Campeggi al centro di Calderara: raggiungere tutti è una delle nostre missioni, per edificare la Città delle Frazioni e continuare a formare una comunità unita, informata, partecipe della vita della città».

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno