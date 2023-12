Persiceto, piano neve 2023-24

Per la stagione invernale 2023-2024 il servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio è affidato alla Cooperativa Trasporti Persiceto, che durante le nevicate fornisce assistenza 24 ore su 24.

La Cooperativa si occupa del presidio delle strade del territorio e dell’esecuzione di spargimento sale e di sgombero neve, in caso di necessità. Il servizio è attivo dal 1 dicembre 2023 al 14 marzo 2024.

Per prevenire situazioni di pericolo in caso di forti nevicate si invitano i cittadini ad usare la massima cautela, a preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici e, se alla guida, a limitare la velocità e tenere un’ampia distanza di sicurezza per compensare la minore aderenza degli pneumatici.

I cittadini dovranno inoltre provvedere alla pulizia e rimozione della neve dalle pertinenze delle abitazioni e segnalare possibili cadute di neve o ghiaccio dai tetti sulla strada.

Per segnalazioni e richieste di intervento ci si può rivolgere direttamente alla ditta Cooperativa Trasporti Persiceto ai seguenti recapiti:

tel. 051.821220

fax 051.825220

info@coop-trasporti-persiceto.it

