Calderara: “Prendere corpo – Emilia Romagna un hub per la danza”

In occasione della chiusura del Corso di Alta Formazione I corpi e le voci della danza, Cronopios, L’arboreto – Teatro Dimora e Cantieri Danza, realtà organizzatrici del corso, promuovono l’incontro “PRENDERE CORPO – Emilia Romagna un hub per la danza”, che si terrà sabato 2 dicembre dalle ore 10.30 presso la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno, una mattinata per indagare e approfondire il tema della formazione nell’ambito delle arti performative.

L’incontro pone l’attenzione sul valore della trasmissione del sapere tra differenti generazioni di coreografi, coreografe, danzatori e danzatrici con l’intento di avviare un dialogo per comprendere le ragioni della ricerca e analizzare luoghi e progetti che si assumono la responsabilità di favorire la crescita delle nuove generazioni di artisti e artiste. Istituzioni, performer, coreografi, coreografe, operatori e operatrici si interrogano in questa occasione sulla condivisione delle pratiche necessarie alla formazione di altri linguaggi espressivi, matrici e codici, della danza contemporanea.

Interverranno Gerarda Ventura, direttrice artistica di Anghiari Dance Hub, Massimo Carosi, membro del direttivo della Rete Anticorpi Emilia-Romagna e fondatore e direttore di Danza Urbana – Festival Internazionale di Danza nei paesaggi urbani, e Fabio Acca, critico e studioso di arti performative, Ricercatore Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Università di Torino.

A seguire, dalle ore 15, le allieve e gli allievi del Corso di Alta Formazione I corpi e le voci della danza condivideranno pratiche performative e materiali di ricerca elaborati durante il modulo di lavoro finale del percorso formativo.

I corpi e le voci della danza – cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna (Operazione Rif. PA 2022-17912/RER approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1951 del 14/11/2022)- si è sviluppato tra marzo e dicembre 2023, dieci mesi di intensa attività che hanno coinvolto quattordici partecipanti in un percorso strutturato e specializzato che si è articolato in 492 ore complessive, di cui 72 in aula, 360 con modalità pratica/laboratoriale presso L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, il Teatro Petrella di Longiano, le Artificerie Almagià di Ravenna e La Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno e 60 ore di Project Work individuale. La formazione teorica, incentratasi sulla storia e analisi dei linguaggi contemporanei della danza e sulle opportunità e potenzialità della creazione nella dimensione digitale nonché sul sistema danza italiano e sugli strumenti amministrativi, organizzativi e promozionali, si è alternata a tre moduli didattici dedicati alla pratica compositiva. I giovani performer hanno infatti approfondito la ricerca e lo sviluppo del linguaggio coreografico con Marco Valerio Amico, Simona Bertozzi e Alessandro Carboni, esplorando anche la drammaturgia dello spazio scenico e della luce e la dimensione dell’ambiente sonoro nella composizione accanto a dramaturg, light designer e musicisti coinvolti dagli stessi coreografi docenti.

Il modulo di lavoro finale destinato al Project Work ha invece previsto un tempo di lavoro che i partecipanti hanno potuto dedicare allo sviluppo di primi appunti di composizione, pratiche performative e materiali di ricerca che saranno presentati nel pomeriggio di sabato 2 dicembre come momento conclusivo dell’esperienza formativa.

Soggetti attuatori del corso: Cronopios, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, Cantieri Danza, Formati sensibili, Gruppo Nanou, Nexus.

Partner promotori: Ater Fondazione, Santarcangelo dei Teatri, Associazione Culturale Danza Urbana, Ravenna Teatro Soc. Coop, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, La Corte ospitale, Associazione Culturale Masque APS, Arcigay Gender Bender / Il Cassero LGBTI+ Center, Attidudes_Spazio alle Arti APS, Alchemico Tre APS, L’Altra Soc Coop Onlus, Associazione Micro Macro, Associazione Culturale Città di Ebla APS.

Maggiori info: www.culturara.it/prendere-corpo

www.cronopiosformazione.it/2022/12/22/i_corpi_e_le_voci_della_danza/ 051 224420 – formazione@cronopios.it

