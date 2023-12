Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità: due appuntamenti a Calderara

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’Onu e celebrata in tutto il mondo ogni 3 dicembre, a Calderara di Reno sono previsti due appuntamenti.

Il 3 dicembre alle ore 17 la Biblioteca Rinaldo Veronesi organizza un incontro con Giovanni Malavasi, autore de “Il libro del caro diario”. Dialoga con l’autore Maria Grazia Esposito.

Giovanni Malavasi, nato il 4 giugno 1992 a Correggio (Re), vive a Calderara di Reno. È amante dell’arte, della scrittura e della pittura. Pur essendo disabile fin dalla nascita scrive e dipinge, innanzitutto per sé ma anche per gli altri. È altruista e sensibile verso le tematiche sociali e naturali. Ama i viaggi e li vive attraverso esperienze legate a stati d’animo sempre diversi.

La realizzazione di questo libro è avvenuta anche grazie all’uso del FaceMOUSE, ideato da Simone Soria: attraverso questo speciale software con webcam incorporata, l’autore riesce a spostare il cursore e a utilizzare il computer in ogni sua funzionalità.

Giovedì 14 alla Casa delle Abilità di Calderara (via Ilaria Alpi 6) dalle 17.30 alle 19.30 è in programma un Laboratorio di Batik. Iscrizioni entro il 10 dicembre chiamando il 344 0325392 o scrivendo alla mail lacasadelleabilita@cadiai.it.

I dipinti del laboratorio, svolto in collaborazione con il Centro Diurno per persone disabili Arboreto, verranno dedicati alla Giornata Internazionale della disabilità.

È aperto a bambine e bambini insieme ai loro genitori, ma anche ad adulti che hanno voglia di condividere insieme la tecnica del batik.

